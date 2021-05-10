Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilerden 285'inin yaralandığını ve bazılarının hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.
İŞGALCİLERE GÜLÜMSEYEREK MESAJ VERDİ
Kudüs'teki olaylarda Cumartesi gecesi gözaltına alınan Filistinli Meryem el Afifi'nin gülümsemesi ise, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. İsrail polisinin saldırıp ellerini kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi.
SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİ KULLANILDI
İsrail güçleri bu sabah önce işgal altında tuttuğu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadı. İkinci bir emre kadar sürecek kapatmanın gerekçesi, Gazze'den fırlatılan roketler. İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde sirenler çalarken, dakikalar sonra bu kez Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren nöbet tutan Filistinliler polis tarafından hedef aldı.
Kutsal mabede giriş yapan İsrail polisi ise biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullandı; yakaladığı her Filistinliyi vahşi şekilde gözaltına aldı.
Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi | Video