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Haberler Dünya Haberleri Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi
Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:25 Son Güncelleme: 10.5.2021 19:32

Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi

Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi

'in 'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.

Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilerden 285'inin yaralandığını ve bazılarının hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.

İŞGALCİLERE GÜLÜMSEYEREK MESAJ VERDİ

Kudüs'teki olaylarda Cumartesi gecesi gözaltına alınan Filistinli Meryem el Afifi'nin gülümsemesi ise, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. İsrail polisinin saldırıp ellerini kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi.

SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİ KULLANILDI

İsrail güçleri bu sabah önce işgal altında tuttuğu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadı. İkinci bir emre kadar sürecek kapatmanın gerekçesi, Gazze'den fırlatılan roketler. İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde sirenler çalarken, dakikalar sonra bu kez Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren nöbet tutan Filistinliler polis tarafından hedef aldı.

Kutsal mabede giriş yapan İsrail polisi ise biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullandı; yakaladığı her Filistinliyi vahşi şekilde gözaltına aldı.

Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi | Video

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Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi
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