Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi

İŞGALCİLERE GÜLÜMSEYEREK MESAJ VERDİ

Kudüs'teki olaylarda Cumartesi gecesi gözaltına alınan Filistinli Meryem el Afifi'nin gülümsemesi ise, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. İsrail polisinin saldırıp ellerini kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi.

SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİ KULLANILDI

İsrail güçleri bu sabah önce işgal altında tuttuğu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadı. İkinci bir emre kadar sürecek kapatmanın gerekçesi, Gazze'den fırlatılan roketler. İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde sirenler çalarken, dakikalar sonra bu kez Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren nöbet tutan Filistinliler polis tarafından hedef aldı.