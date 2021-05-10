İşgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü sürerken Mescid-i Aksa'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sloganları atıldı. Türkiye, İslam dünyasına seslenerek birlik mesajları vermiş ve her ortamda İsrail zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.



Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Filistin sorunu değil, İsrail sorunu

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