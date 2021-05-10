Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 292 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

3 BİN 292 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 292 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 780 bin 379'a ulaştığı bildirildi.

292 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 292 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 684'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 666 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Vaka sayısının düşük olmasının ise hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

AŞILANANLARIN SAYISI 26 MİLYONU AŞTI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 26 milyon 91 bin 700 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 18 milyon 107 bin 426'sına tek doz, 7 milyon 984 bin 274'üne ise iki doz aşı yapıldı.