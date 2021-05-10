Fransızların Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye bölgede tartışılmaz bir güç

Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de önemli bir güç olarak kendini tartışılmaz bir noktaya konumlandırması, siyasi analizlere konu olmaya devam ediyor. Bölgedeki meşru haklarını koruyan, komşu devletlerle olan iş birliğini kuvvetlendirerek jeopolitik denklemde adeta kilit bir konuma gelen Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz, bu kez Fransa'dan geldi.

Fransız düşünce kuruluşu İnstitut Français des Relations İnternationales'ın Doğu Akdeniz'deki enerji denklemiyle ilgili yayınladığı analiz, Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğüne dair de önemli ifadeler içeriyor.

"TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜ YARIŞA NEDEN OLDU"

Doğu Akdeniz'de son yıllarda belirgin bir biçimde değişen güç dengesinin taraflarını Fransa ile Türkiye olarak belirleyen analizde, Fransa için "Eski Düzenin Bekçisi" tabiri kullanılırken Türkiye'dense "Giderek Büyüyen Zorlu Rakip" olarak bahsediliyor.