Ganj Nehri'nde koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu

"DURUMU KÖTÜ OLANLAR CESETLERİ ATMAYI TERCİH EDİYOR"

Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri'ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Covid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" dedi.