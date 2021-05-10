Ganj Nehri'nde koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri Hindistan oldu. Ülkedeki vahim durum her geçen gün kötüye giderken, dünya kamuoyuna yansıyan görüntüler tedirginlik yarattı.
Bihar bölgesinde yer alan Chausa köyünün Ganj Nehri kıyısına Covid-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 40 ila 45 kişinin cansız bedeninin vurduğu belirtildi.
"CESETLER YÜZERKEN GÖRÜLDÜ"
Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar, "Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü" ifadelerine yer verdi.
"ŞİŞMİŞ DURUMDALAR"
Başka bir yerel yetkili ise, "Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
"YER KALMADIĞI İÇİN NEHİRE ATILDILAR"
Yerel halk ise, cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığını iddia etti.
"DURUMU KÖTÜ OLANLAR CESETLERİ ATMAYI TERCİH EDİYOR"
Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri'ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Covid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" dedi.