İşgalci İsrail zulmü devam ediyor! Sabah namazında Mescid-i Aksa'ya saldırdı





Yaralılardan birinin ağzına plastik mermi isabet ettiği ve çenesinin yarıldığı belirtildi. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri de gözaltına aldı. Kudüs ve çevresinde İsrail polisinin saldırılarında ise yaralananların sayısının 90'a yükseldiği kaydedildi. Toplamda sayısı yüze ulaşan yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocuklar da var.