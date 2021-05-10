İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlikte İsrail zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. İsrail ordusu, Hamas'ın Kudüs'e düzenlediği roket saldırısı üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.



HAMAS ROKET ATIŞLARINI DOĞRULADI

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.



9'U ÇOCUK 21 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

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