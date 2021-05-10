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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:09 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:20

basını Filistine’e destek olan ’ye saldırdı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail basını Filistine’e destek olan Türkiye’ye saldırdı!

İşgalci güçlerinin ’te Mescid-i Aksa’ya saldırmasıyla başlayan şiddet, katlanarak artıyor. Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü ve şiddeti her geçen gün artıran İsrail devleti, güvenlik güçlerinin ağır müdahalelerine izin vererek tetikleyici konumunda bulunuyor. Tüm dünyanın kınadığı şiddet olaylarına en sert tepki veren ülkelerin başında gelen , yaptığı adalet çağrılarının ardından İsrail medyası tarafından adeta hedef gösterildi.

İşgalci İsrail, Filistinlilere yönelik zulmüne ara vermiyor. Geçtiğimiz gece işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldıran İsrail kuvvetleri, bir dizi şiddet olayını da başlatmış oldu. Birçoğu ağır olmak üzere yüzlerce Filistinliyi yaralayan işgalci güçleri, fanatik Yahudileri de harekete geçirdi. Mescid-i Aksa saldırısında yaralananların sayısı 278'e yükselirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Dünyanın gözü önünde yaşanan ve devlet eliyle yapılan bu terör saldırılarına en büyük tepkiyi veren ülkelerden biri de Türkiye oldu.

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TÜRKİYE EN SERT TEPKİYİ VERDİ

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İsrail'in zulmünü kınayan Türkiye, Filistinlilere olan desteğini her kanaldan bir kez daha dile getirerek terörü ve zulmü lanetledi.

Doğu Kudüs'te yaşanan vahşete gözlerini yummayı tercih eden bir kısım İsrail basını ise, manipülasyon çalışmalarına ara vermedi. İsrailli Jerusalem Post'ta Seth J. Frantzman imzasıyla yayınlanan bir analizde, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanıldı.

Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Müslümanlara uyguladığı şiddeti ve terör saldırısını kınayan tweetlerini hedef alan analiz, Erdoğan'ın İsrail'e zalim ve terörist demesinin gerçekle uyuşmadığını iddia etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Açık bir şekilde İsrail zulmüne gözünü kapattığı görülen analiz, "terörist" suçlamalarının gerçek ve akıl dışı olduğunu savundu.

Erdoğan'ın Arapça ve İbranice olarak da paylaştığı zulme ve teröre lanet mesajlarını manşete taşıyan gazete, bu suçlamaların amacının Türkiye'nin yaptığı imaj çalışmasının bir parçası olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

Ankara'nın her fırsatta Filistin halkının yanında olduğunu söylemesinin, gizli bir plana hizmet ettiği gibi hadsiz ifadelerin kullanıldığı analizde, Erdoğan'ın "İsrail bu zulmü her yıl gerçekleştiriyor" sözlerinin yanlış olduğu iddia edildi.

İsrail'in, dünya tarafından da görülen aralıksız zulmünü tamamen görmezden gelen, hadsiz ve gerçeklikten uzak ifadelerle dolu analiz, İsrail basınının zulme ve şiddete karşı gösterdiği ikiyüzlü tavrı da gözler önüne serdi.

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İsrail basını Filistine’e destek olan Türkiye’ye saldırdı!
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