İsrail basını Filistine’e destek olan Türkiye’ye saldırdı!

İşgalci İsrail, Filistinlilere yönelik zulmüne ara vermiyor. Geçtiğimiz gece işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldıran İsrail kuvvetleri, bir dizi şiddet olayını da başlatmış oldu. Birçoğu ağır olmak üzere yüzlerce Filistinliyi yaralayan işgalci güçleri, fanatik Yahudileri de harekete geçirdi. Mescid-i Aksa saldırısında yaralananların sayısı 278'e yükselirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Dünyanın gözü önünde yaşanan ve devlet eliyle yapılan bu terör saldırılarına en büyük tepkiyi veren ülkelerden biri de Türkiye oldu.

SON DAKİKA: İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'nın içinde vahşet! Mescid-i Aksa'da işgal

TÜRKİYE EN SERT TEPKİYİ VERDİ

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İsrail'in zulmünü kınayan Türkiye, Filistinlilere olan desteğini her kanaldan bir kez daha dile getirerek terörü ve zulmü lanetledi.