İsrail medyasından aşağılık haber! Ezilen Filistinlileri suçladılar

İsrail'den kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Günler önce Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldıran ve namaz ibadetini gerçekleştiren Müslümanlara adeta can pazarı yaşatan İşgalci İsrail polisi'nin hain saldırısı, etkisini koruyor.
FİLİSTİNLİLER ARAÇLA EZİLMİŞTİ
Onlarca Müslümanın yaralandığı alçak saldırının ardından, Filistinlileri evlerinden kovmaya çalışan Yahudi işgalciler, evlerinden çıkmak istemeyen Filistinli Müslümanları araçlarıyla ezmeye başlamıştı.
Filistin'den gelen çarpıcı görüntülerde, Filistinlilerin evlerini işgal eden sivil Yahudi işgalcilerin, evlerini terk etmek istemeyen Müslüman halkın üzerine arabalarını sürerek onları ezdiği anlar yer alıyordu.
SON DAKİKA: İsrail vahşetinden kan donduran görüntüler! Yahudi ırkçılar Müslümanları araçlarıyla eziyor
Kan donduran görüntülerde, Yahudi sürücünün kendisine tepki gösteren Müslümanların arabayla üzerinden geçtiği görülürken haberin İsrail medyasında servis ediliş şekli, adeta isyan ettirdi.
İSRAİL MEDYASINDAN SKANDAL YORUM
Haaretz gazetesi, "Filistinli çete Yahudi sürücüye saldırdı, durumu İsrail polisinin insani müdahalesi toparladı" başlığıyla servis ettiği haberde, Filistinlilerin olayı sebepsiz yere başlattığı iddia edildi.
Bir Filistinli çetenin, durduk yere Yahudi sürücüye taş attığı için kavga çıktığını, Yahudi sürücünün ise kontrolünü kaybettiği için aracı yanlışlıkla halkın üzerine sürdüğünü iddia eden gazete, İsrailli bir polis memurunun duruma müdahalesinden de övgüyle söz etti.
Kimseye zarar vermemek için "havaya" ateş etmek zorunda kalan polisin müdahalesinin adeta kahramanca olduğunu söyleyen gazete, açıkça algı operasyonu yaptı.
İsrail gazetesinin ezilen Filistinlileri görmezden gelerek yaptığı haber, ülke medyasının ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.Son dakika | İsrailliler sivil- asker polis birleşti: Filistinlileri arabalarla eziyorlar!