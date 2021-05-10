İsrail medyasından aşağılık haber! Ezilen Filistinlileri suçladılar

Bir Filistinli çetenin, durduk yere Yahudi sürücüye taş attığı için kavga çıktığını, Yahudi sürücünün ise kontrolünü kaybettiği için aracı yanlışlıkla halkın üzerine sürdüğünü iddia eden gazete, İsrailli bir polis memurunun duruma müdahalesinden de övgüyle söz etti.

Kimseye zarar vermemek için "havaya" ateş etmek zorunda kalan polisin müdahalesinin adeta kahramanca olduğunu söyleyen gazete, açıkça algı operasyonu yaptı.

İsrail gazetesinin ezilen Filistinlileri görmezden gelerek yaptığı haber, ülke medyasının ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Son dakika | İsrailliler sivil- asker polis birleşti: Filistinlileri arabalarla eziyorlar!