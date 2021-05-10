Kenya, Somali ile tüm uçuşları askıya aldı

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), Somali ile sadece tıbbi tahliye ve Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına izin verileceğini açıkladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Somali ile tüm uçuşların askıya alındığı kaydedilirken kararın nedenine dair açıklama yapılmadı.

Kararın, Somali'nin, yaklaşık 5 aydır diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağını duyurması sonrası gelmesi dikkat çekti.

Somali hükümeti, 5 Mayıs'ta diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağı açıklamıştı.

- SOMALİ, KENYA'YLA TÜM DİPLOMATİK BAĞLARI KESMİŞTİ

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.