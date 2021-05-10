Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'dan Doğu Kudüs uyarısı

Asselborn, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, İsrail'in saldırganlığının Doğu Kudüs'ün tamamını işgal etme planlarının bir parçası olabileceği endişesi bulunduğunu bildirdi.

DOĞU KUDÜS'ÜN TAMAMINI ELE GEÇİRME PLANININ BAŞLANGICI

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah gibi mahallelerde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılarak yerlerine Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesinden "aşırı kaygı" duyduğunu vurgulayan Asselborn, İsrail'in son günlerdeki saldırılarının Doğu Kudüs'ün tamamını ele geçirme planlarının başlangıcı olabileceğinden korktuğunu ifade etti.

Asselborn, "İsrail'in Doğu Kudüs'ün tamamını ele geçirebileceği ve burada yaşayan Filistinlilerin hepsini evlerinden çıkarabileceği endişesi bulunuyor." dedi.

Hem Arap dünyasını hem de Batılı ülkeleri İsrail'e tepki göstermeye çağıran Asselborn, "Biz Avrupalıların sorumluluğu var. Bu konuyu gündemin üst sıralarında tutmalıyız." diye konuştu.

Asselborn ayrıca Doğu Kudüs'ün iki devletli bir çözümde Filistin'in de başkenti olmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, iki devletli çözüme bir alternatif bulunmadığını vurguladı.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Son olarak bugün sabah namazından sonra İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde en az 215 kişinin yaralandığı bildirildi.