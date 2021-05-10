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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı
Giriş Tarihi: 10.5.2021 23:01 Son Güncelleme: 10.5.2021 23:22

: ABD'nin ikiyüzlülüğü! , İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

AA
Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

haberleri: İşgalci İsrail'in 'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırıları ve 'ne düzenlediği hava saldırıları karşısında ABD, üç maymunu oynamaya devam ediyor. Sözcüsü 'nin ardından Sözcüsü de Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı. İsrail'e atılan roketlere tepki gösteren Kirby, İsrail polisinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru üzerine "İsrail'e sorulsa daha iyi olur." dedi.

Son dakika haberleri: ABD, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jen Psaki de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamaktan kaçındı.

İSRAİL'E ATILAN ROKETLERE TEPKİ GÖSTERDİ

John Kirby, günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

İSRAİL ŞİDDETİNE İLİŞKİN SORULARI CEVAPLAMADI

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ PSAKİ DE İSRAİL'İ KINAYAMADI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve olayları yakından takip ettiklerini belirtirken, İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Son dakika: ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor

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Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı
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