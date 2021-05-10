Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

İSRAİL ŞİDDETİNE İLİŞKİN SORULARI CEVAPLAMADI

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."