Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

Son dakika haberleri: ABD, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jen Psaki de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamaktan kaçındı.
İSRAİL'E ATILAN ROKETLERE TEPKİ GÖSTERDİ
John Kirby, günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.
İSRAİL ŞİDDETİNE İLİŞKİN SORULARI CEVAPLAMADI
Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:
"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."
BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ PSAKİ DE İSRAİL'İ KINAYAMADI
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve olayları yakından takip ettiklerini belirtirken, İsrail'i kınamaktan kaçındı.Son dakika: ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor