Son Dakika Haberi: İsrail polisi Ramazan ayının ilk gününde başlattığı saldırılara, dozunu artırarak devam ediyor. Her gün Doğu Kudüst'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldıran İsrail bugün Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi.
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video
Saldırıda 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit olurken, İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor.
AKŞAM NAMAZINDAN SONRA CEMAATE SALDIRDILAR
İşgalci İsrail'in polisleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Öte yandan polislerin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 331'e çıktı. Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarıldı.
"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün yapılan saldırının ardından İsrail'i sert sözlerle kınadı. Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.