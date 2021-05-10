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Giriş Tarihi: 10.5.2021 20:44 Son Güncelleme: 10.5.2021 21:08

Son Dakika Haberi... İşgalci 'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar

AA
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar

Son Dakika Haberi: polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan 'da cemaate saldırdı.

Son Dakika Haberi: İsrail polisi Ramazan ayının ilk gününde başlattığı saldırılara, dozunu artırarak devam ediyor. Her gün Doğu Kudüst'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldıran İsrail bugün Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi.

Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video

Saldırıda 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit olurken, İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor.

AKŞAM NAMAZINDAN SONRA CEMAATE SALDIRDILAR

İşgalci İsrail'in polisleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Öte yandan polislerin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 331'e çıktı. Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarıldı.

"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün yapılan saldırının ardından İsrail'i sert sözlerle kınadı. Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar
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