Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar

"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün yapılan saldırının ardından İsrail'i sert sözlerle kınadı. Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.