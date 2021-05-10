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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:18 Son Güncelleme: 10.5.2021 19:40

Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var

Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran ve 205 kişinin yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, bu kez de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

3'Ü ÇOCUK 9 ŞEHİT VAR

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya saldırıların sürdürülmesini kınıyoruz

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Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 3'ü çocuk 9 şehit ve yaralılar var
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