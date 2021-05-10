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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular
Giriş Tarihi: 10.5.2021 12:02 Son Güncelleme: 10.5.2021 12:08

Son dakika: 'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular

AA
Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular
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Son dakika haberi: Filistinlilere yönelik sistematik devlet terörü uygulayan İsrail zulmü sürüyor. , 'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan cemaatin Müslümanların üzerine gaz ve ses bombaları ile müdahale ediyor. Edinilen son bilgiye göre; İsrail polisinin saldırılarında 1 kişinin şehit olduğu, yüzlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, 'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu.

Son dakika haberi... İsrail, sistematik devlet terörünü sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve plastik mermilerle hedef alan İsrail polisi saldrılarını sürdürüyor. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yine saldırıldı.

İSRAİL POLİSİNDEN SALDIRI

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında

BASKINI ÖNLEMEK İÇİN NÖBET

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

PLASTİK MERMİ VE SES BOMBALARI İLE SALDIRI

Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

BİR MÜSLÜMAN ŞEHİT EDİLDİ

srail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215'e yükseldi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi.

MESCİD-İ AKSA İÇİNDE VAHŞET

İsrail polisi, İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa'ya işgal girişiminde bulunuyor.

SON DAKİKA: İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'nın içinde vahşet! Mescid-i Aksa'da işgal

FANATİK YAHUDİLER MÜSLÜMANLARA ARAÇLARI İLE SALDIRIYOR

Doğu Kudüs'te de yahudi ırkıçılar yollarda gördükleri Müslümanları araçları ile çarparak ezdiği görüntüler ortaya çıktı.

HAREM-İ ŞERİF'İN HOPARLÖRLERİNDEN İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri... Mescid-i Aksa'nın içinde yürekleri yakan dua! İsrail vahşeti kamerada

İSRAİL ASKERİ MESCİD-İ AKSA'NIN ANAHTARLARINA EL KOYDU

Edinilen son dakika habere göre; İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın tüm anahtarlarına el koydu. Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan vakıf dairesi çalışanları ile birlikte imamların bir kısmını da Mescid-i Aksa'nın içinden çıkardıkları bildirildi.

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Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular
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