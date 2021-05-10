Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular

HAREM-İ ŞERİF'İN HOPARLÖRLERİNDEN İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

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İSRAİL ASKERİ MESCİD-İ AKSA'NIN ANAHTARLARINA EL KOYDU

Edinilen son dakika habere göre; İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın tüm anahtarlarına el koydu. Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan vakıf dairesi çalışanları ile birlikte imamların bir kısmını da Mescid-i Aksa'nın içinden çıkardıkları bildirildi.