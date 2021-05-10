Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydular

Son dakika haberi... İsrail, sistematik devlet terörünü sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve plastik mermilerle hedef alan İsrail polisi saldrılarını sürdürüyor. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yine saldırıldı.
İSRAİL POLİSİNDEN SALDIRI
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında
BASKINI ÖNLEMEK İÇİN NÖBET
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
PLASTİK MERMİ VE SES BOMBALARI İLE SALDIRI
Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
BİR MÜSLÜMAN ŞEHİT EDİLDİ
srail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215'e yükseldi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi.
MESCİD-İ AKSA İÇİNDE VAHŞET
İsrail polisi, İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa'ya işgal girişiminde bulunuyor.
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FANATİK YAHUDİLER MÜSLÜMANLARA ARAÇLARI İLE SALDIRIYOR
Doğu Kudüs'te de yahudi ırkıçılar yollarda gördükleri Müslümanları araçları ile çarparak ezdiği görüntüler ortaya çıktı.
HAREM-İ ŞERİF'İN HOPARLÖRLERİNDEN İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
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İSRAİL ASKERİ MESCİD-İ AKSA'NIN ANAHTARLARINA EL KOYDU
Edinilen son dakika habere göre; İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın tüm anahtarlarına el koydu. Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan vakıf dairesi çalışanları ile birlikte imamların bir kısmını da Mescid-i Aksa'nın içinden çıkardıkları bildirildi.