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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:19 Son Güncelleme: 10.5.2021 11:39

Son dakika | İsrailliler sivil- asker polis birleşti: Filistinlileri arabalarla eziyorlar!

SABAH İNTERNET
Son dakika | İsrailliler sivil- asker polis birleşti: Filistinlileri arabalarla eziyorlar!

Son dakika haberi... saldırısının ardından günlerdir Filistin'den acı haberler gelmeye devam ediyor. İsrail askerlerinin Aksa'da gerçekleştirdiği ve onlarca Müslümanı yaraladığı saldırının ardından Filistinlileri evlerinden kovarak yerlerine çökmeye çalışan Yahudi işgalciler evlerinden çıkmak istemeyen Filistinli Müslümanları araçlarıyla ezmeye başladı. İşte Filistin'den gelen son dakika görüntüleri

Filistin'den son dakika haberi ve çarpıcı görüntüler geldi. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. 2 gün önce namaz kılan Müslümanlara yönelik olarak Aksa'nın içerisine giren ve onlarca insanı yaralayan İsrail polisi bu şiddeti sürdürürken şimdi de Filistinlilerin evlerini işgal eden sivil yahudi işgalciler evlerini terk etmek istemeyenlerin üzerine arabalarını sürerek onları ezmeye başladı. Kan donduran son dakika görüntüleri SABAH.com.tr'de

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandığını bildirdi.

Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

SON DAKİKA: İsrail vahşetinden kan donduran görüntüler! Yahudi ırkçılar Müslümanları araçlarıyla eziyor

Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyorFilistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.

SON DAKİKA: İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'nın içinde vahşet! Mescid-i Aksa'da işgal

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Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail asker, polis ve sivillerinin işgal ettiği Filistin topraklarından gelen görüntüler adeta kan dondurdu.

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Son dakika | İsrailliler sivil- asker polis birleşti: Filistinlileri arabalarla eziyorlar!
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