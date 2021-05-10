Filistin'den son dakika haberi ve çarpıcı görüntüler geldi. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. 2 gün önce namaz kılan Müslümanlara yönelik olarak Aksa'nın içerisine giren ve onlarca insanı yaralayan İsrail polisi bu şiddeti sürdürürken şimdi de Filistinlilerin evlerini işgal eden sivil yahudi işgalciler evlerini terk etmek istemeyenlerin üzerine arabalarını sürerek onları ezmeye başladı. Kan donduran son dakika görüntüleri SABAH.com.tr'de