Filistin'den son dakika haberi ve çarpıcı görüntüler geldi. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. 2 gün önce namaz kılan Müslümanlara yönelik olarak Aksa'nın içerisine giren ve onlarca insanı yaralayan İsrail polisi bu şiddeti sürdürürken şimdi de Filistinlilerin evlerini işgal eden sivil yahudi işgalciler evlerini terk etmek istemeyenlerin üzerine arabalarını sürerek onları ezmeye başladı. Kan donduran son dakika görüntüleri SABAH.com.tr'de
FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandığını bildirdi.
Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
SON DAKİKA: İsrail vahşetinden kan donduran görüntüler! Yahudi ırkçılar Müslümanları araçlarıyla eziyor
Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyorFilistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.
SON DAKİKA: İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'nın içinde vahşet! Mescid-i Aksa'da işgal
SON DAKİKA HABERLERİ
SİVİL - ÜNİFORMALI HEPSİ BİRLEŞTİ! FİLİSTİNLİLERİ EZMEYE BAŞLADILAR
Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail asker, polis ve sivillerinin işgal ettiği Filistin topraklarından gelen görüntüler adeta kan dondurdu.