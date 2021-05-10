Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Netanyahu iktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı

FİLİSTİNLİLERİN BAŞ VE GÖZLERİ HEDEF ALINDI

Sabri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.