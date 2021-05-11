65 tür hayvan insanlar gibi gülüyor

ABD'deki Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacıların düzenlediği bir çalışmada hayvanların da güldüğü ortaya çıktı. İnceleme sonucunda en az 65 çeşit hayvanda gülme olarak değerlendirilebilecek ses oyunlarının bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında farklı primatlar, sığırlar, köpekler, tilkiler, foklar ve kuyruksürengillerin yanı sıra muhabbet kuşu ve Avustralya saksağanı gibi kuş türleri de bulunuyor. Bazı araştırmacılar bu tür bir ses davranışının birçok hayvanda görüldüğünü öne sürdü. Dolayısıyla genel anlamda gülmek evrimsel açıdan eski bir sesli oyun işaretinin insanlara ait versiyonu.