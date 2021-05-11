68 yıl sonra tahliye oldu, yeniden doğdu

Amerika'da, çocuk yaşta müebbet hapis cezası alarak, en uzun süredir hapiste olan kişi olan Joe Ligon (83), yaklaşık 68 yıl sonra serbest kaldı. BBC'ye konuşan Ligon, cezaevine girdiği zaman 15 yaşındaydı: "Tüm bu zaman süresince tek bir hücrede kaldım. 1953'te yanımdakilerle içki alabilmek için insanlara para sormaya başladık. O gece 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bir bıçaklama vahşetine dönüştü. Ben kimseyi öldürmedim. Müebbet ceza aldım. Şartlı tahliye yoktu. Tutuklanmamdan bu yana mağdur edildiğimi fark ettim. Çocuk mahkûmlarda, şartlı tahliye olasılığı olmadan mahkûm edilmenin anayasaya aykırı olduğunu öğrendim. Cezaevinden çıktığım gün, yeniden doğmak gibiydi."