ABD ve İngiltere'nin ardından BM de üç maymunu oynadı! İsrail'in hava saldırılarını kınayamadı

AA muhabirinin ''Peki öyleyse neden kınamıyor?'' sorusunu yinelemesi üzerine ise Sözcü Dujarric, ''Pozisyonumuzu açıkladığımı düşünüyorum.'' dedi.

Dujarric, ayrıca İsrail güvenlik güçlerine maksimum itidal göstermesi ve güç kullanımında ölçekli olması çağrısı yaptı.

VOLKAN BOZKIR, GAZZE'YE HAVA SALDIRILARINI KINADI

Öte yandan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından Doğu Kudüs'te artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. ''İşgal altındaki Filistin'deki gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Gazze'ye yönelik son hava saldırıları dahil olmak üzere, sivillere ve dini mekanlara yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.'' ifadelerini kullanan Bozkır, İsrail'e uluslararası hukuka uyma ve yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.