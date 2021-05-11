ABD’li Forbes Türk uçak gemisi TCG Anadolu’ya övgü yağdırdı

Türkiye'nin savunma sanayisinde birbiri ardına gerçekleştirdiği adımları dünya genelinde yakından takip ediliyor. Başta geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisi ile askeri teknoloji üretimi alanında bir dünya markası haline gelen Türkiye, şimdi de ürettiği ilk uçak gemisiyle analizlere konu oluyor. Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi olan ve bu yıl içinde göreve başlaması beklenen "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu", dünya genelinde sayılı rakiplere sahip olacak.
"BU TEKNOLOJİYİ GELİŞTİREN İLK ÜLKE TÜRKİYE"
Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracak olan TCG Anadolu, uzun süredir savunma alanındaki rakiplerini yakın markajındayken, ABD merkezli Forbes tarafından yayınlanan yeni bir analiz, Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle uçak gemisinin gücünü dünya üzerinde birleştiren ilk ülke olacağından bahsetti.
Forbes, "İşte karşınızda Türk Donanması'nın SİHA gemisi" başlıklı analizinde, TCG Anadolu'nun dünyanın ilk ve tek insansız hava aracı gemisi olacağını belirtti. Türk askeri teknolojisinin, TCG Anadolu'yu keskin bir hamleyle bir SİHA gemisi haline getirebileceğinin vurgulandığı analizde, bu ses getiren sistemin ayrıntılarına da yer verildi.
TCG Anadolu'nun, uçak pistinin orta hattında bulunan bir vinç ve makara yardımıyla, rampa boyunca SİHA'ların fırlatılmaya hazır bir sisteme sahip olacağının belirtildiği analizde, bu sistemin sadeliğine ve etkinliğine de vurgu yapıldı.
Geminin, başta Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bayraktar TB3 SİHA/İHA modeli olmak üzere son model yerli SİHA'lara da ev sahipliği yapacağı detayına yer veren analiz, planlanan fırlatma sisteminin zerafetine de övgü yağdırdı.
Vinç ve rampa sisteminin, insansız hava araçlarını fırlatırken güvertedeki akışa engel olmamasının büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekilirken, bu sistemin 1960'lardan bu yana kaydedilen en kullanışlı plan olduğundan da bahsedildi.
"BENZERSİZ BİR HAKİMİYET ALANI OLACAK"
Türk SİHA'larının Azerbaycan'ı işgal eden Ermeni kuvvetlerine karşı elde ettiği büyük zaferin de gündeme getirildiği analizde, yüzlerce Ermeni teçhizatını paramparça eden SİHA gücünün, deniz üzerindeki bir mobil platformdan havalanacak olmasının müthiş bir gücü ve askeri hakimiyeti de beraberinde getireceğine yer verildi.