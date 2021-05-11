AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarını "İsrail'in kendini savunma hakkı" diye değerlendirenlerin, çocuk katillerinin iş birlikçisi olduğunu ifade etti.

"BUNA BİRİLERİ 'İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR' DİYOR.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş uçaklarıyla çocukları öldürdüğünü belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Buna birileri 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor."

Son dakika: ABD'nin ikiyüzlülüğü! Pentagon, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı