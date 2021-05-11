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Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:25 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:34

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi...

AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi...

Ak Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında, Pentagon Sözcüsü 'nin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir." sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarını "İsrail'in kendini savunma hakkı" diye değerlendirenlerin, çocuk katillerinin iş birlikçisi olduğunu ifade etti.

"BUNA BİRİLERİ 'İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR' DİYOR.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş uçaklarıyla çocukları öldürdüğünü belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Buna birileri 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor."

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi...
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