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Giriş Tarihi: 12.5.2021 02:44 Son Güncelleme: 12.5.2021 02:47

önünde 'e destek gösterisi

AA
Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi

'nin başkenti 'da gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi, 'e destek gösterisi yaptı, ve ABD yönetimine tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Göstericiler, burada ABD yönetimine ve ABD Dışişleri Bakanlığına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, Beyaz Saray önüne taşındı.

Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.

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Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi
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