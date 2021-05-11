Dehşete düşüren görüntüler! Hindistan'da koronavirüs hastalarının cesetleri kıyıya vurdu

Ganj Nehri'nde bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia edildi.

Yetkililer cesetlerin nereden geldiğinin araştırıldığını belirtti.

Öte yandan Ghazipur sakinlerinden Surinder isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya yetecek kadar odunu olmadığını, bu yüzden ölülerini "suya gömdüklerini" söyledi.

Hindistan'ın salgından en çok etkilenen eyaletlerinden Uttar Pradeş'te bugüne kadar 1 milyon 524 bin 767 vaka ve virüse bağlı 15 bin 742 ölüm kaydedilirken Bihar eyaletinde 601 bin 650 Kovid-19 vakası ve 3 bin 357 ölüm bildirildi.