Dünya basını böyle gördü: İsrail terörüne ‘karşılıklı çatışma’ algısı

Günlerdir tüyler ürperten görüntülerin yaşandığı işgal altındaki Doğu Küdüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet, dünyanın gündeminde. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gere yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı.
Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı olaylarda, İsrailli aşırılıkçılar, Filistinlilere zorunlu göç tehdidinde bulunuyor. Mescid-i Aksa'yı işgal ederek yağmalayan fanatik Yahudiler, son olarak Filistinlilerin mahallelerine girerek yağma olaylarını başlatmış, Filistinliler ise evlerini işgalden korumak zorunda kalmıştı.
GAZZE KATLİAMI
Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu.
Dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı.
İsrail ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.
Başta İsrail basını olmak üzere ana akım medyanın yürüttüğü algı operasyonu, manşetlere yansıdı.
İSRAİL- TIMES OF ISRAEL
İsrail devletinin sözcülüğünü yapan Times of Israel, gece yarısı Gazze'ye yapılan terör saldırısını adeta görmezden geldi. Gündemine yalnızca Hamas tarafından yapıldığı söylenen hava saldırısını alan gazete, saldırıda 26 İsraillinin yarandığını belirterek Gazze'de gerçekleşen katliamı neredeyse görmezden geldi.
Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını ileri süren gazete, İsrail ordusunun bu saldırya 130'dan fazla roketle karşılık verdiğini duyurdu.
İSRAİL- JERUSALEM POST
Gazze'deki katliamı görmezden gelmeyi tercih eden bir diğer İsrail gazetesi ise, Jerusalem Post oldu. Haberi, "İsrail'e düzenlenen roket saldırısında 26 kişi yaralandı" şeklinde veren Jerusalem Post, Gazze'ye düzenlenen roket saldırısını haklı çıkarmaya çalıştı. Gazze'de şehit olanlara dair ayrıntıların yer verilmediği haberde, İsrail adeta kurban olarak gösterildi.
FİLİSTİNLİ GENÇLERE "TERÖR YANLISI" YAKIŞTIRMASI
Gazetede yer alan bir diğer skandal haberdeyse Filistinli siviller hedef gösterildi. Şam Kapısı'nda oturarak eylem yapan Filistinli gençlerin, roket sesleri duyulmasıyla beraber tezahüratlar attığını iddia eden gazete, "şövalye" olarak nitelendirdiği İsrail polisinin duruma anında müdahale ettiğini söyledi.
Gazze'ye ilişkin hiçbir detayın yer almadığı haberde, İsrail zulmünü protesto etmek için orada bulunan Filistinli gençlere "terörist" yakıştırması yapıldı.
ABD- WASHINGTON POST
İsrail müttefiği olmasıyla bilinen ana akım ABD medyası da, İsrail'den geri kalmadı. Gazze'ye yapılan saldırıları "karşılıklı hamleler" olarak nitelendiren Washington Post, Doğu Kudüs işgaline yönelik bir detaya yer vermedi. Gazze'd katledilen sivillere ilişkin ayrıntı vermekten kaçınan Washington Post, "Kudüs'teki çatışmalar, hızla karşılıklı roket saldırısına dönüştü." Şeklinde servis ettiği haberde bunun basit bir misilleme olduğu algısını yarattı.
ABD- NEW YORK TIMES
İsrail terörüne tepki göstermekten kaçınan bir diğer ABD gazetesi, The New York Times oldu. Roket saldırılarını manşete taşıyan gazete, Gazze'de katledilen sivilleri duyurmak yerine durumu "karşılıklı roket saldırıları" şeklinde yansıtmayı tercih etti.
İNGİLTERE- FINANCIAL TIMES
İngiliz Financial Times da, terör olaylarının kaynağında İsrail'in olduğunu belirtmekten kaçındı. Roket saldırılanın İsrail'i "haklı olarak" kışkırttığını ima eden Financial Times, İsrail kuvvetlerinin Filistinliler tarafından yapılan şiddet olaylarını "yatıştırmaya" çalışırken, roket saldırılarının İsrail'in sakinleştirme çabalarına engel olduğunu yazdı.
BBC
İngiltere merkezli BBC de, gerçekleri üstü kapalı vermeyi tercih etti. Gazze katliamını "Kudüs krizi: Şiddet tırmanırken soğukkanlılık talebi" şeklinde duyuran BBC, yaşanan şiddet olaylarını tırmandıran tarafın Filistinliler olduğunu ima etti.
"Şiddet, pazartesi gecesi Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasıyla başladı" ifadelerini kullanan BBC, Netanyahu'nun açıklamalarına da geniş yer ayırdı.