Dünya basını böyle gördü: İsrail terörüne ‘karşılıklı çatışma’ algısı

GAZZE KATLİAMI

Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu.

Dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı.

İsrail ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.

Başta İsrail basını olmak üzere ana akım medyanın yürüttüğü algı operasyonu, manşetlere yansıdı.