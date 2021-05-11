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Giriş Tarihi: 12.5.2021 02:56 Son Güncelleme: 12.5.2021 03:08

Dünyaca ünlü pop yıldızından 'e destek

AA
Dünyaca ünlü pop yıldızından Filistin'e destek

'in dünyaca ünlü pop sanatçısı , 'in 'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

"FİLİSTİN'DE OLAN BİR UTANÇTIR, SUÇTUR"

Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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Dünyaca ünlü pop yıldızından Filistin'e destek
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