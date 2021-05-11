Filistin Başbakanı Iştiyye'den Gazze açıklaması: İsrail katliam yapıyor...

Iştiyye, "İsrail, Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyip ölüm mekanizmasını kullanarak bir sonraki İsrail hükümetinin önündeki siyasi tabloyu karmaşıklaştırmaya çalışıyor." dedi.

Filistin topraklarında dökülen kanın durdurulması için Filistin yönetiminin yoğun diplomasi yürüttüğünü belirten Iştiyye, "Kardeş Mısır ve Ürdün olmak üzere uluslararası toplum taraflarıyla iletişimimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.