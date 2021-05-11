Fransa'da son 24 saatte 19 bin 791 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 236 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 15 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 964'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 791 artışla 5 milyon 800 bin 170'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 743'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 28 kişinin tedavisi devam ederken bu verilerdeki düşüş trendi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1575 artışla 353 bin 370'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 18 milyon 505 bin 785'e çıktı, bunlardan 8 milyon 243 bin 215'ine ikinci doz uygulandı.