Fransa’da yeni bir darbe bildirisi daha

Fransa'da her rütbeden askerlerin bulunduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, "ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı" uyarısında bulundu. Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan bildiride, 21 Nisan'daki mektuba imza atan emekli askerlerin suçlandığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu savunuldu. "Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa'ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz" denilen bildiride, "Eğer iç savaş patlak verirse, ordu kendi topraklarında düzeni sağlar çünkü ondan istenecektir" ifadeleri kullanıldı.