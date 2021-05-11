Fransız vekilden Macron'a açık mektup: İsrail'e yaptırım uygulansın

İSRAİL DEVLETİNE GÜÇLÜ YAPTIRIM ÇAĞRISI

Rouillard, son olayların "adaletsizlik ve kanunsuzluktan beslenen, nihayetsiz çatışmalara yol açarak barış ve güvenliğe izin vermeyen statükonun ötesine gitme zorunluluğunu" hatırlattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Görevinizin bir parçası olarak, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail devletine karşı güçlü yaptırımlar benimsemesi, Filistin devletinin BM kararlarına uygun olarak 1967 sınırlarıyla tanınması çağrısında bulunuyorum. Sadece adalet barışa olanak sağlayacaktır."