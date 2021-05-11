İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktaları bombaladı

Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu daha önce de Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.