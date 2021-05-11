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Giriş Tarihi: 11.5.2021 17:10 Son Güncelleme: 11.5.2021 17:13

, abluka altındaki 'nde çeşitli noktaları bombaladı

AA
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktaları bombaladı

'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci , 'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Hamas'a bağlı El-Salah el-Hayriyye Derneğine ait okulu vurdu. Saldırı sonucu okulda büyük hasar meydana geldi.

SİVİLLER DE HEDEF ALINDI

İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler de hedef alındı. Hava saldırılarına maruz kalan evlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu daha önce de Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İSRAİL'E ÇOK SAYIDA ROKET ATILMIŞTI

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

9'U ÇOCUK 25 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktaları bombaladı
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