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Giriş Tarihi: 11.5.2021 14:32 Son Güncelleme: 11.5.2021 14:58

Genelkurmay Başkanı’ndan skandal çağrı: Saldırıya devam edin!

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İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan skandal çağrı: Saldırıya devam edin!

İşgalci güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.Gece saatlerinde Şeridi'ni hedef alan İsrail güçlerinin aralarında 9 çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri katletmesinin yankıları devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan gelen savaş çağrısı, İsrail medyası tarafından paylaşıldı.

İsrail kuvvetleri, Filistinlilere uyguladığı zulme devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıda Müslüman cemaati hedef alan İsrail kuvvetlerinin başlattığı terör olayları, dün gece saatlerinde çığrından çıktı.

Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında 9'u çocuk 24 masum sivili şehit eden İsrail, saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL'DEN SAVAŞ ÇAĞRISI

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini söylemesinin ardından bu kez de İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, adeta savaş çığırtkanlığı yaptı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Salı günü yaptığı açıklamada Kochavi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne "Hazır bekleyin" çağrısında bulundu.

Gazze saldırısının ardından yapılan durum değerlendirmesinde konuşan Kochavi, tüm silahlı kuvvet birimlerinin belirsiz süre boyunca çok daha geniş bir saldırı için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

"HEDEFLERİ GENİŞLETİN"

Silahlanma ve tehditlere karşı saldırılara devam etme çağrısında bulunan Genelkurmay Başkanı, saldırıların ek hedeflere genişletilmesini emretti.

"Dış tehditlere yönelik saldırıların nerede olursa olsun devam etmesi gerektiğini" vurgulayan Kochavi, Gazze Şeridi yakınlarındaki hava savunma, istihbarat ve hava kuvvetleri için de güçlendirme emrini verdi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan skandal çağrı: Saldırıya devam edin!
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