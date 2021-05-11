İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi

Binlerce protestocu, akşam saatlerinde Başbakanlık binası 10 Numara önünde toplandı.

"Filistin'e özgürlük", "Kudüs'ten ellerinizi çekin", "Terörist İsrail" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı eylemde, İngiltere hükümetine İsrail'e verdiği desteği kesmesi çağrısı yapıldı.

Bu arada bir grup İsrail yanlısı, gösteri alanına gelerek provokasyon yaptı. Grup, göstericilerin tepki göstermesinin ardından polis korumasında alandan uzaklaştırıldı.