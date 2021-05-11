İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süredetüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

6 BİN 946 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 428 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 123 bin 230'a ulaştığı kaydedildi.

251 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 282'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 503 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 363 bin 859 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 102 kişi azalarak 2 bin 56'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 24 milyon 502 bin 646 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 561 bin 566 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.