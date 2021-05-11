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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Kazımi: ’ın için tehdit olması mümkün değil

Kazımi: Irak’ın Türkiye için tehdit olması mümkün değil
IRAK Başbakanı Mustafa el-Kazımi "Irak'ın Türkiye ve diğer komşuları için tehdit alanı olması mümkün değildir" ifadesini kullandı. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kazımi'nin, "Irak'ın, komşusu olan ülkelere karşı silahlı operasyonlarla tehdit olmasını kabul etmelerinin mantıklı olmadığını" söylediği belirtildi. Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Kazımi, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi çerçevesinde yaptığı müdahalelerle ilgili bazı rahatsızlıkları bulunduğunu ifade ettiklerini ve yine Türkiye'nin, Irak'ın bu konudaki duruşuna ilişkin anlayışlı bir tutum sergilediğini kaydetti.
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Kazımi: Irak’ın Türkiye için tehdit olması mümkün değil
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