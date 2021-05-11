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Haberler Dünya Haberleri Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme! ABD'den 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:07 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:15

/ aşısında flaş gelişme! 'den 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay...

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Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme! ABD'den 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay...

(FDA), Amerikan şirketi ile Alman biyoteknoloji firması ’in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı verilerinin çok sıkı denetimden geçtiğine belirterek, "Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak." ifadesini kullandı.

Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılama tavsiye komitesinin de yarın toplanarak, Pfizer/BioNTech aşısının çocuklara uygunluğunu değerlendireceği ve onaylaması halinde bir kaç gün içinde aşı dozlarının dağıtımına başlanabileceği kaydedildi.

6 AY İLE 11 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA DENEMELERE BAŞLANDI

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.

Bundan bir süre önce de Pfizer/BioNTech, ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu

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Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme! ABD'den 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay...
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