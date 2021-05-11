Sancak yetkililerinden İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Biševac, inananlara yönelik saldırılara tepki göstererek, El Aksa'daki son olaylar nedeniyle Sandžak'taki inananların üzüldüğünü ve Filistin halkıyla dua ettiklerini söyledi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Biševac, "Müslümanlar için üçüncü en önemli mescidde yaşanan son olaylar Novi Pazar ve Sancak'ta yaşayan inananları üzdü. Filistin Müslümanlarına yönelik bu saldırı dünyadaki tüm Müslümanlara yönelik bir saldırıdır. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlara yapılan bu şiddet canımızı yakıyor, kardeşlerimizin acısını yaşıyoruz ve yaklaşan bayramın barış ve daha iyi koşullarda karşılanması ümidiyle dua ediyoruz. Barışı sağlamak ve Filistinlilerin haklarına saygı duymak ve dini törenleri gerçekleştirmelerini sağlamak için çaba sarf etmek uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere düşüyor, "dedi.

MAALESEF İLK DEFA OLMUYOR

Sancak Müftüsü Senad ef. Halitović, Filistin Müslümanlarına ve özellikle Mescid-i Aksa'da işlenen bu saldırı ve zulüme karşı her mümin sesini yükseltmesi ve bu vahşeti kınaması yükümlülüğü vardır. Her Müslüman, iman konusunda kardeşine elinden geldiğince yardım etmekle yükümlüdür. Filistinli Müslümanlar zor anlar yaşıyorlar ki bu durum maalesef ilk defa olmuyor. Yüce Allah'a dua ediyor ve ümit ediyoruz bu son olsun diye. Bu zulmü ortadan kaldırmak ve Mescid-i Aksa'yı korumak, zalimleri niyetlerinden alıkoymak ve kötülüklerini onlara iade etmek için hepimiz Yüce Rabb'e samimi dua ediyoruz"dedi.

Sancak Demokratik Hareket Partisi (SDA) lideri Süleyman Ugljanin de El Aksa hareminde inananlara yönelik saldırıları kınadı.

"Siyasi hedeflere ulaşmak veya siyasi çözümler empoze etmek için her türlü güç ve şiddeti kınıyoruz.

SDA Sancak Başkanı Süleyman Ugljanin, "İsrail silahlı kuvvetlerinin sivil halka yönelik her türlü şiddeti, kutsal El Aksa hareminde inananlara karşı ibadet ederken uyguladığı şiddeti şiddetle kınıyoruz" dedi.