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Haberler Dünya Haberleri Sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan aktivistten ilginç savunma
Giriş Tarihi: 11.5.2021 22:05

Sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan aktivistten ilginç savunma

AA
Sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan aktivistten ilginç savunma

'nın başkenti Paris'teki, 17. yüzyılda 'da köleliği yasalaştıran, haklarını kısıtlayan Jean-Baptiste Colbert'in heykelini boyadığı için yargılanan siyahi aktivist Franco Lollia, heykele zarar vermediğini, geliştirdiğini söyledi

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı da yapan Colbert'in Ulusal Meclis'in önündeki heykelinin üzerine 23 Haziran 2020'de kırmızı boyayla "devlet negrofobisi (siyahi korkusu)" yazdığı için "kamu mülküne zarar vermekten" yargılanan Lollia, bugün hakim karşısına çıktı.

Siyahi aktivist Lollia, yargılanmasının bile bir hakaret olduğunu belirterek, "Heykeli tahrip etmedim, geliştiriyordum." dedi.

Ülkedeki köklü ırkçılığı protesto için siyasi bir eylemde bulunduğunu savunan Lollia, Colbert'in insanlığa karşı suçlar işlediğini ifade etti.

HEYKELİN VARLIĞI, SİYAHİLERİN YÜZÜNE TÜKÜRMEK ANLAMINA GELİYOR

Lollia, Colbert'in Ulusal Meclis'in önünde heykelinin bulundurulmasının Fransa devletinin bugün bile içgüdüsel olarak negrofobik olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Heykelin varlığı, benim gibi görünen herkesin suratına tükürmek anlamına geliyor" diyen Lollia, tarih tekerrür ettiği ve adalet sistemi kör olduğu için hayal kırıklığı içinde olduğunu dile getirdi.

Savcı, Lollia'ya 800 avro ve kamu hizmeti cezası verilmesini talep ediyor.

Hakim, kararını 28 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Colbert, 1685'te Fransa'nın Afrika'da sömürdüğü ülkelerde köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan ve "Kara Kod" olarak bilinen yasaları çıkarmıştı.

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Sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan aktivistten ilginç savunma
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