Son dakika: 2 Avrupa ülkesi ile anlaşıldı! Karantinasız ve testsiz seyahat başlıyor...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, karantinasız ve testsiz seyahat için Sırbistan ve Macaristan ile anlaşıldığını duyurdu. Macaristan ile uygulama bugünden itibaren başladı.
KARANTİNASIZ VE TESTSİZ SEYAHAT BAŞLIYOR
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Twitter'dan yaptığı paylaşımda gelişmeyi şu ifadeler ile duyurdu:
Macaristan ve Sırbistan'la aşı sertifikası konusunda anlaştık. Bugünden itibaren test/karantina olmadan Macaristan'a seyahat edilebilecek.
SIRBİSTAN İLE DE BAŞLIYORSırbistan'la da aynı uygulamayı başlatıyoruz.
Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor. Hayırlı olsun...
Macaristan ve Sırbistan'la aşı sertifikası konusunda anlaştık.💉✔️— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 11, 2021
📌Bugünden itibaren test/karantina olmadan #Macaristan'a seyahat edilebilecek.
📌#Sırbistan'la da aynı uygulamayı başlatıyoruz.
📌Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor.
Hayırlı olsun.🇹🇷🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/FrHhZotMKB