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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:05 Son Güncelleme: 11.5.2021 12:07

: 2 ülkesi ile anlaşıldı! Karantinasız ve testsiz seyahat başlıyor...

SABAH İNTERNET
Son dakika: 2 Avrupa ülkesi ile anlaşıldı! Karantinasız ve testsiz seyahat başlıyor...

haberine göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı , iki ülkesi ile test ve karantina zorunluluğu olmadan seyahat gerçekleştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, karantinasız ve testsiz seyahat için Sırbistan ve Macaristan ile anlaşıldığını duyurdu. Macaristan ile uygulama bugünden itibaren başladı.

KARANTİNASIZ VE TESTSİZ SEYAHAT BAŞLIYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Twitter'dan yaptığı paylaşımda gelişmeyi şu ifadeler ile duyurdu:

Macaristan ve Sırbistan'la aşı sertifikası konusunda anlaştık. Bugünden itibaren test/karantina olmadan Macaristan'a seyahat edilebilecek.

SIRBİSTAN İLE DE BAŞLIYOR

Sırbistan'la da aynı uygulamayı başlatıyoruz.

Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor. Hayırlı olsun...

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Son dakika: 2 Avrupa ülkesi ile anlaşıldı! Karantinasız ve testsiz seyahat başlıyor...
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