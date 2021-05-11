SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler harekete geçmek yerine çağrıda bulundu: Savaşa doğru sürükleniyorlar

BMGK, ARTAN GERGİNLİĞİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YENİDEN TOPLANACAK

Ayrıca, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK bugün yerel saatle sabah saatlerinde kapalı oturumda toplanarak İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşecek.

BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplandı ancak diplomatik kaynaklar ABD'nin itirazı üzerine herhangi bir adım atılamadığını bildirdi.