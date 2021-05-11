SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler harekete geçmek yerine çağrıda bulundu: Savaşa doğru sürükleniyorlar

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM), Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde artan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.
"SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİYORLAR"
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.
Wennesland, Twitter hesabından "Yangını derhal söndürün, tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz." açıklamasında bulundu. Tüm tarafların gerginliği azaltma sorumluluğu taşıdığını ifade eden Wennesland, "Gazze'de yıkıma sürükleyen savaşın bedelini halk ödüyor." değerlendirmesi yaptı.
ŞEHİT SAYISI 30'A YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.
NETANYAHU'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA: SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e yönelik roketli saldırılarına değinerek, Hamas ve Filistinli grupların İsrail'e yönelik saldırılarının karşılığını ödeyeceklerini söyledi.
BMGK, ARTAN GERGİNLİĞİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YENİDEN TOPLANACAK
Ayrıca, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK bugün yerel saatle sabah saatlerinde kapalı oturumda toplanarak İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşecek.
BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplandı ancak diplomatik kaynaklar ABD'nin itirazı üzerine herhangi bir adım atılamadığını bildirdi.
Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu BM'nin en güçlü organı Güvenlik Konseyi, son yıllarda veto gücüne sahip ülkeler Rusya'nın Suriye'de Çin'in Myanmar'da, ABD'nin ise İsrail-Filistin sorunun çözümündeki yanlı tutumları nedeniyle hiçbir somut adım atamıyor ve meşruiyetini kaybetmekle eleştiriliyor.
NE OLMUŞTU?
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun hava saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı.
Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı Son dakika haberi... Netanyahu tehditlerini sürdürdü: Saldırmaya devam edeceğiz