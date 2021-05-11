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Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:55 Son Güncelleme: 11.5.2021 21:54

Son Dakika Haberi... 'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu

İHA
Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu

Son Dakika Haberi... Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci , 'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir binayı vurdu.

Son Dakika Haberi... İsrail, günlerdir sürdürdüğü insanlık dışı eylemlere dozunu artırarak devam ediyor. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları füzeli saldırılara dönüştü.

10'U ÇOCUK 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 10'u çocuk olmak üzere 28 Filistinli şehit olmuştu.

ULUSLARARASI BASIN SESSİZ KALDI

Dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. İsrail ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.

Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu | Video

Başta İsrail basını olmak üzere ana akım medyanın yürüttüğü algı operasyonu, manşetlere yansıdı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İşgalci İsrail saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bugün düzenlenen hava saldırısında Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı bir bina vuruldu.

UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalima'nındaki tüm uçuşları durdurdu.

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Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu
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