Son dakika haberi... Netanyahu tehditlerini sürdürdü: Saldırmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artıracaklarının sinyalini verdi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında yer aldığı İsrailli askeri yetkililerle toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait "yüzlerce" hedefin vurulduğunu belirtti.

Netanyahu saldırıların şiddetini ve hızını artıracaklarını söyledi.