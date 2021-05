Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 9'u çocuk 21 şehit var

ALTUN'DAN SALDIRIYA TEPKİ: HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 9'u çocuk olmak üzere 21 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.