Son dakika: İsrail masum sivillere saldırdı! 9'u çocuk 21 şehit var

Son dakika haberleri: İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran işgalci İsrail, bu kez de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
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9'U ÇOCUK 21 ŞEHİT VAR
Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 9'u çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 330'dan fazla yaralının olduğunu bildirdi.
Öte yandan İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere bir kez daha hava saldırısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını kınarken, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini istedi.
Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
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ALTUN'DAN SALDIRIYA TEPKİ: HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 9'u çocuk olmak üzere 21 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
ASKERİ TATBİKAT ERTELENDİ
Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma kararı aldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Arabaları" adı verilen ve bu hafta başlaması beklenen tatbikatın ertelendiği belirtildi.
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GAZZEDEN KUDÜS'E 7 ROKET ATILMIŞTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.
Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmişti. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.
HAMAS İSRAİL'E ULTİMATOM VERMİŞTİ
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.
Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.Son dakika haberi: İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya saldırıların sürdürülmesini kınıyoruz