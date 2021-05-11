Tataristan'da okulda dehşet saçmıştı: Katliamcı gençten kan donduran paylaşım...

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralamasına neden olan saldırıda, saldırganlardan İlnaz Galyaviev, olaydan bir saat önce Telegram hesabından " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
OKULDA DEHŞET ANLARI
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktı.Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 2 KİŞİDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın Kazan'daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri vurularak gözaltına alındı.
SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE KAN DONDURAN PAYLAŞIM
Saldırganlardan İlnaz Galyaviev, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda," Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
KAZAN'DA TÜM OKULLARDA BUGÜN EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ
Saldırganların arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD 'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi. Arkadaşları saldırgan İlnaz Galyaviev'in saldıryı işleyebileceklerine ihtimal vermediklerini ifade etti. Öte yandan, Kazan'da tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
PUTİN'DEN KURBANLARIN AİLELERİNE YARDIM TALİMATI
Konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki okulda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerine yardım edilmesi talimatı verdi. Bununla birlikte bireysel silahlanma yasasının acilen kontrol edilmesini, yasanın daha da zorlaştırılmasını istedi.