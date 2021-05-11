WhatsApp'ın verdiği son tarihe günler kala flaş karar! Almanya'dan Facebook'a yasak...

AB'NİN KULLANICI VERİLERİ KONUSUNDA GENEL BİR KARAR ALMASI İSTENECEK

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB'nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.