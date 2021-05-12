Aliyev, Şuşa'da inşa edilecek yeni caminin temelini attı

Harıbülbül Müzik Festivaline katılmak üzere Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı. Aliyev törende yaptığı konuşmada, uzun zaman önce cami yaptırmaya karar verdiğini ve Şuşa'nın işgalcilerden kurtarılmasından sonra caminin mimarisi hakkında düşünmeye başladığını söyledi.Şuşa'da daha önce 17 cami olduğunu ve Ermeniler tarafından hepsinin yıkıldığını belirten Aliyev, "Üç cami bakımsız durumdaydı. Yukarı ve Aşağı Gövher Ağa ve Saatli camileri. Yukarı Gövher Ağa cami artık onarıldı. Şuşa mimarisinin kendine has özellikleri olduğu düşünülürse Şuşa'da bir zamanlar inşa edilen camiler aynı üslupta inşa edilmişti. Aklıma bu caminin, mimarisinin sembolik olması gerektiği fikri geldi. Bu nedenle cami şeklinin 8 rakamını yansıtması gerektiğini önerdim. Çünkü 8 Kasım'da Şuşa'yı işgalcilerden kurtardık ve 8 Kasım resmi olarak Azerbaycan'da Zafer Bayramı ilan edildi" diye konuştu.Aliyev, "Yarın tüm Müslüman dünyası Ramazan Bayramını kutlayacak. Bu vesileyle tüm Azerbaycan halkını bu mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Bayram arifesinde kadim Şuşa kentinde yeni bir caminin temelinin atılması büyük tarihi ve sembolik karaktere sahiptir" ifadelerini kullandı.