Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein'den İsrail'e sert eleştiri...

BU İSRAİL'DİR, GERÇEK İSRAİL. KUNDAKÇI, TOPRAK HIRSIZLARI...

İsrail için "Bu devlet çok ileri gitti. Uçuk ve çılgın bir devlet haline geldi." yorumunu yapan Finkelstein, önceki gün sosyal medyaya yansıyan Mescid-i Aksa avlusunda çıkan yangına karşı sevinçten dans eden İsraillilerin görüntüsü konusunda da şu değerlendirmede bulundu:

"İşte İsrail'in nüfusu bu. Beğen veya beğenme. Bana bunların bir avuç fanatik olduğunu, bir grup deli olduğunu söylemeyin. Hayır. Youtube'ta canlı gördünüz. Bu İsrail'dir, gerçek İsrail. Kundakçı, toprak hırsızları, toprak soyguncuları ve Yahudi üstünlükçüleri. Bunlar benim sözlerim değil, İsrail ve işgal altındaki Filistin'de bulunan ana insan hakları örgütünün birkaç hafta önce yayınladığı raporundan."