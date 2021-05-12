Atina'dan 'kışkırtma' diplomasisi

TÜRKİYE MISIR HALKININ YANINDA

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımlarını da baltalamak isteyen Atina, Kahire yönetimine Ankara ile ilişki kurmanın zararına olacağını söylüyor. Yunanistan ile sözde deniz yetki alanı anlaşması imzalayan Mısır'ın, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması halinde 40 bin kilometrekare fazladan alan kazanma ihtimali mevcut. Mısır halkı ile kardeşlik bağları bulunan Türkiye, Mısır için yararlı olan her adımı destekliyor. Öte yandan, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha iyi hale gelmesinin İsrail zulmü altındaki Filistin'e de faydalı olacağı değerlendiriliyor.