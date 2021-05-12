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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:34 Son Güncelleme: 12.5.2021 10:07

yerleşim yerlerini hedef aldı: 'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden tepki: Birleşik savaş suçu...

AA
İsrail yerleşim yerlerini hedef aldı: Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden tepki: Birleşik savaş suçu...

, 'nden sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerini hedef alıyor. Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı. Onlarca basın kurumunun bulunduğu kulelerin bombalamasının İsrail'in medya araçları ve gazetecileri maksatlı hedef aldığı ifade edildi.

Bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.

MAKSATLI OLARAK HEDEF ALINDI

Açıklamada, onlarca basın kurumunun bulunduğu kulelerin bombalamasının İsrail'in medya araçları ve gazetecileri maksatlı hedef aldığını vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca, bu gerçekleşen olayla, işgalcinin iddialarının çürütüldüğü ve Filistin rivayetinin dikkate alındığı, bu basın savaşında Filistin medyasının başarısının anlaşıldığı ifade edildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konularıyla ilgili örgüt ve birliklere, işgal yönetimine ait üyeliklerinin iptal edilmesi, işlediği tüm suçların incelenmesi için uluslararası bir inceleme komisyonu kurulması talep edildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye başlattığı saldırılarda askeri ve güvenlik noktalarının yanı sıra sivil yerleşimleri de vurmaktan geri kalmıyor.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkıldı. Yine kent merkezindeki içinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı bina, İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

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İsrail yerleşim yerlerini hedef aldı: Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden tepki: Birleşik savaş suçu...
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