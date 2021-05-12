İngiltere’de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’den İsrail'e işgalci tepkisi

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kudüs ve Tel Aviv'de yaşananların hükümet destekli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini işgalinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

"İSRAİL İSTESEYDİ ZULMÜ DURDURURDU"

Filistin'e verdiği destekle bilinen ve dün Londra'da Başbakanlık binası önündeki gösteriye de katılan Corbyn, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.